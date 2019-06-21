События в Персидском заливе вызвали обеспокоенность в ЕС

Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе и очень обеспокоен ситуацией, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств союза.

«Я думаю, иногда лучше не вмешиваться. Самые большие проблемы в нашей истории всегда были спровоцированы слишком активной политикой, а не слишком пассивной. Мы следим за ситуацией внимательно и очень обеспокоены развитием событий в Персидском заливе. Но не было причин для подготовки специального европейского заявления по этой теме», — ответил он на вопрос о том, обсуждалась ли на саммите ситуация между США и Ираном.

| 2019-06-21T15:56:41+00:00 21 июня 2019, 18:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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