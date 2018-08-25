Собака отбила свою хозяйку-школьницу от педофила

Волховском районе Ленобласти на 11-летнюю школьницу напал неизвестный мужчина. Помешал злоумышленнику питбуль, с которым гуляла школьница. Об этом пишет сайт Фонтанка.ру.

Мужчина схватил девочку за ноги и попытался утащить ее в лесополосу, попутно нанося удары по ногам и грудь палкой. В это время собака сумела прогрызть намордник и бросилась на педофила. Преступник, спасаясь от клыков пса, скрылся в лесу.

По словам матери девочки, незнакомец был одет в черную одежду, имел бороду и татуировку на правой щеке. Пока преступника найти не удалось, но полиция Ленобласти делает все возможное по его поимке и задержанию.

31 просмотров
| 2018-08-25T22:17:34+00:00 25 августа 2018, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss