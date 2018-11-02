Со своим уставом в чужой монастырь…

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в регион Южного Кавказа, и в особенности его довольно колкие заявления, направленные в адрес России, не могли остаться без внимания Первопрестольной.

Напомним, что Болтон во время визита в Ереван заявил, что американское оружие лучше российского, тем самым, дав понять, что для Армении предпочтительнее обратить взор в сторону Запада. Дискурс американского дипломата имел следующий посыл: Армении нужно отбросить российское ярмо, и оказаться под оливковой ветвью американской демократии.

Естественно, в этот контент был также вплетен и вопрос карабахского урегулирования. Однозначно, США пытаются усилить свое влияние в Южно-Кавказском регионе путем перетягивания «карабахского одеяла» на свою сторону.

Примечательно, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Болтона незамедлительно. В частности, он дал понять, что Армения может рассмотреть вопрос закупки американского оружия.

То есть, Пашинян, то ли по своей глупости, то ли будучи излишне самонадеянным, сделал реверанс в сторону Запада, одновременно повернувшись, мягко говоря, спиной к России.

А Москва, как уже было отмечено выше, ошибок не прощает. Давайте послушаем главу МИД России Сергея Лаврова.

«Поиск вариантов выхода из нагорно-карабахского кризиса вряд ли возможен, пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Россия является одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Именно в этом формате последние годы предпринимались достаточно интенсивные усилия по нахождению путей разблокирования нагорно-карабахского конфликта», — заявил С.Лавров.

По его словам, договоренность, которая была достигнута между исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, заключалась в том, что контакты надо продолжать, министры иностранных дел будут встречаться, и Армения и Азербайджан готовы работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Мы такую договоренность приветствуем, хотя понимаем, что пока не завершатся внутриполитические процессы в Армении, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли возможно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования», — подчеркнул российский министр.

По-моему, все понятно. Налицо ответный удар со стороны Москвы. И этот удар направлен как в сторону Армении, чтобы дать понять, кто в доме хозяин, так и в сторону США. Москва явно дает понять, что американцам не следует лезть со своей декларацией в карабахский конфликт. И вопрос, на чью сторону упадет армянская «неваляшка» имеет лишь риторический характер…

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