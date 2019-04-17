Со сцены на экран: Нармин Каримбекова дебютирует в кино

Популярная певица, участница вокального проекта «Səs Azərbaycan» Нармин Каримбекова дебютировала в кино.

Новоиспеченная актриса рассказала, что снялась в фильме по мотивам произведений Мирджалала Пашаева:

«Это новый крупный проект. Фильм будет очень красивый и серьезный. Сейчас идет монтаж, и планируется, что в мае он будет представлен зрителям», — рассказала Н.Каримбекова в интервью #.

На вопрос о том, насколько сложно было попробовать себя в новом амплуа, певица заявила:

«Так как роль у меня достаточно большая, то я немного волновалась. Мне казалось, что будет сложно войти в образ. Но все эти переживания остались позади, как только начались съемки. Волнение словно улетучилось. Я чувствовала себя очень гармонично на съемочной площадке».

Тем не менее, уходить со сцены в кино Каримбекова пока не планирует. Но и не исключает, что в будущем кино снова войдет в ее жизнь:

«Мне уже начали поступать новые предложения, как от режиссеров, так и от различных компаний, которые предлагают мне быть лицом того или иного бренда. Рекламная съемка также привлекательна для меня, но при условии, что я буду сниматься как певица Нармин Каримбекова, то есть, рекламировать что-либо от своего лица. Сейчас ведем переговоры с несколькими крупными компаниями, о результатах сообщу позже» — заявила артистка, подчеркнув, что искусство прекрасно во всех проявлениях, и она намерена попробовать себя в различных творческих ипостасях.

Рассказывая # о планах, Н.Каримбекова сообщила, что в настоящее время работает над новой, «эпической», как она выразилась песней, которая приятно удивит ее поклонников.

Недавно певица представила очередной хит «Sənin Yoxluğunda», автором которой является Илькин Гусейнов. Несмотря на то, что песня моментально полюбилась поклонникам азербайджанской эстрады, звезда не намерена снимать на нее клип, объясняя это тем, что в настоящее время у нее в приоритете другие проекты.