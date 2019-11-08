Со следующего года вступают в силу новые правила об энергетических напитках

С 1 января 2020 г. в производстве энергетических напитков будет запрещено использование любого вида этилового спирта, а массовая доля углеводов в их составе не будет выше 11%, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

На этикетках производимых энергетических напитков обязательно должны быть надписи «не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, пожилым, лицам, страдающим диабетом, сердечной и почечной недостаточностью, гипертонией, бессонницей, нервной возбудимостью, а также людям с проблемами метаболизма».

Напомним, что с 1 января будет запрещена продажа энергетических напитков лицам моложе 18 лет.

| 2019-11-08T13:07:08+00:00 8 ноября 2019, 14:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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