Со следующего года воды Каспийского моря будут бороздить круизные лайнеры

Круизы по Каспийскому морю начнут организовывать предположительно в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

Он отметил, что открытие круизов является инициативой российской стороны, они будут осуществляться на корабле «Петр Великий»: «Он строится в России. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Баку вновь обратился к этому вопросу и потребовал от российских партнеров ускорить работу в этом направлении».

К.Гулузаде добавил, что азербайджанская сторона ведет переговоры с Министерством туризма Астраханской области и соответствующими морскими организациями: «Азербайджан уже выделил остановку для этого судна. Начало круизов по Каспийскому морю ожидается в 2020 году. Они охватят пять прикаспийских государств. Это большая возможность для развития туризма в Азербайджане».

Он отметил, что это российский проект: «Азербайджан и другие государства поддерживают его. Цены будет определять российская сторона, и, если они будут слишком высокими, мы внесем наши более выгодные предложения».