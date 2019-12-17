Со следующего года могут быть внедрены выездные социальные услуги

Руководствуясь международной практикой, со следующего года планируется применение модели по оказанию выездных социальных услуг.

Об этом сказал журналистам замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, практически во всех регионах Азербайджана осуществляются различные социальные проекты: «К ним привлечены порядка 1500 человек. В течение года посредством социальных заказов услуги были оказаны более, чем 10 тысячам граждан. 2 декабря глава государства выделил дополнительные средства для совершенствования социальной инфраструктуры, что позволит нам расширить охват социальных проектов, и в то же время усилить социальную инфраструктуру».

Керимов отметил, что посредством социальных учреждений в течение года стационарные услуги оказываются примерно 15 тысячам граждан. В то же время в социальных учреждениях находятся более 1000 граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

| 2019-12-17T15:36:13+00:00 17 декабря 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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