Со следующего года могут быть внедрены выездные социальные услуги

Руководствуясь международной практикой, со следующего года планируется применение модели по оказанию выездных социальных услуг.

Об этом сказал журналистам замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, практически во всех регионах Азербайджана осуществляются различные социальные проекты: «К ним привлечены порядка 1500 человек. В течение года посредством социальных заказов услуги были оказаны более, чем 10 тысячам граждан. 2 декабря глава государства выделил дополнительные средства для совершенствования социальной инфраструктуры, что позволит нам расширить охват социальных проектов, и в то же время усилить социальную инфраструктуру».

Керимов отметил, что посредством социальных учреждений в течение года стационарные услуги оказываются примерно 15 тысячам граждан. В то же время в социальных учреждениях находятся более 1000 граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.