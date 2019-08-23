Со дня оккупации Физулинского и Джебраильского районов прошло 26 года

26 года прошло с оккупации Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана армянской армией.

23 августа 1993 года армяне лишили наших соотечественников, живущих в Физули и Джебраиле права жить на родине предков. С этой оккупацией Физули и Джебраила жизнь для азербайджанцев остановилась, было разграблено народное добро, личное имущество граждан, уничтожены историко-архитектурные памятники Азербайджана.

В результате проведенных в 1960-80-х годах гидрогеологических поисков в горной и предгорной части Физулинского района запасы воды, распространенных на этой территории водных комплексов четвертого, мелового и юрского периодов, а также подрусловых вод, проходящих по этой территории рек, составляли 193 тысячи кубометров. Под оккупацией остались Азыхская пещера и 25 памятников истории. В селах Довлеткарлы, Гочахмедли и Яглывянд, обладающих обширными лесными массивами, а также в лесу Эргюнеш сожжено 500 гектаров территории. Ущерб, нанесенный аграрному Физулинскому району, исчисляется миллиардами. Жители этого района, ставшие вынужденными переселенцами, размещены в 50 городах и 1250 селах.

Сумма ущерба, нанесенного Джебраильскому району, где было сильно развито виноградарство, зерноводство, коконоводство, животноводство — еще больше. В Джебраиле под оккупацией осталось более 14 тысяч объектов недвижимости, 72 общеобразовательные школы, 8 больниц, 5 мечетей, 2 музея, 129 памятников истории, 149 культурных учреждений. В Джебраильском районе оккупанты уничтожили архитектурные памятники, имеющие важное историческое значение, богатые леса, подземные богатства, богатые водные источники. Чинара, являющаяся памятником природы района, ее возраст насчитывал 800 лет, была срублена оккупантами.

Проживающие в различных уголках страны жители Физулинского и Джебраильского районов желают одного – скорейшего возвращения в родные места. Они хорошо понимают, что перед нами стоит священная задача: освободить оккупированные земли и вернуть вынужденных переселенцев в эти места, добиться восстановления территориальной целостности Азербайджана. Это – наша наивысшая цель. Каждый житель Физулинского и Джебраильского районов уверен в скором времени освобождении наших земель. Они верят, что благодаря неустанной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, защищающего их права, решающего их проблемы и тем самым, разоблачающего армянскую агрессию, они в скором времени вернутся на родные земли.