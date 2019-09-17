Сноуден заявил, что Трамп стремится понравиться людям, но ведет себя агрессивно

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, считает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на симпатию людей, но облекает свои слова в такую агрессивную форму, что вызывает противоположный эффект.

«Я думаю, что его [Трампа] понять достаточно легко. Президент Трамп поражает меня скорее как человек, который никогда не ведал любви, за которую ему не пришлось бы платить, — сказал Сноуден в опубликованном в понедельник интервью телеканалу MSNBC. — Он стремится лишь к тому, чтобы понравиться людям. К сожалению, это вызывает много негативных последствий». Бывший аналитик АНБ также акцентировал внимание на «агрессивной и обидной» манере поведения 45-го президента США.

Кроме того, Сноуден заявил, что хотел не уничтожить эту американскую спецслужбу, а, наоборот, «реформировать ее». Он также выразил убеждение в том, что дезинформация набрала такие обороты в Соединенных Штатах, что глубоко поразила американскую политику. С его точки зрения, идея о том, что ощущения или чувства важнее фактов, «токсична для демократии». «Разговоры о том, куда нам следует идти дальше, бессмысленны, потому что мы не можем достичь взаимопонимания о том, где мы находимся на данный момент и что именно происходит», — продолжал он.

По его мнению, спецслужбы и компании различных стран применяют для внедрения в персональные компьютеры и сотовые телефоны такие же методы и технологии, как хакеры-преступники. «Они могут прочесть вашу электронную почту, изъять любой документ, просмотреть список контактов и включить встроенный определитель местонахождения», — сказал Сноуден. «Они способны видеть сразу все, что есть в вашем телефоне… и переправить это к себе на базу», — пояснил бывший сотрудник АНБ.

«Они [спецслужбы] продают таким образом наши будущее, прошлое, историю, личность и, в конечном счете, отбирают у нас силу, заставляя наши истории работать на них», — подытожил Сноуден. Его книга Permanent Record («Личное дело»), как ожидается, выйдет примерно в двух десятках стран 17 сентября. В России мемуары поступят в продажу в ноябре.(ТАСС)