Сноуден заявил, что его шокируют обвинения США против Ассанжа

«Слабость обвинений США против Ассанжа шокирует. Утверждение о том, что он пытался (и не смог?) помочь во взломе пароля во время их всемирно известной публикации данных, известны почти десять лет: это тот пункт (обвинения — ред.), который министерство юстиции при Обаме отказалось предъявлять, заявляя, что оно ставит под удар журналистику», — написал Сноуден в своем Twitter.