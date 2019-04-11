Сноуден заявил, что его шокируют обвинения США против Ассанжа

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что его шокирует необоснованность обвинений, которые выдвинуло министерство юстиции США в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, задержанного в четверг в Лондоне.
Ранее в четверг минюст США обвинил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с информатором Челси Мэннинг (до смены пола — Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации.
«Слабость обвинений США против Ассанжа шокирует. Утверждение о том, что он пытался (и не смог?) помочь во взломе пароля во время их всемирно известной публикации данных, известны почти десять лет: это тот пункт (обвинения — ред.), который министерство юстиции при Обаме отказалось предъявлять, заявляя, что оно ставит под удар журналистику», — написал Сноуден в своем Twitter.
В обвинении США говорится, что Мэннинг примерно 8 марта 2010 года, будучи военнослужащим передал Ассанжу часть пароля, хранившегося на компьютерах в минобороны, которые имели выход во внутреннюю сеть Пентагона. По данным минюста, Мэннинг, не имея необходимых прав доступа, использовал операционную систему Linux для доступа к файлу с частью пароля.(РИА Новости)