Сноуден рассказал, почему не хочет давать интервью российским СМИ

Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание давать интервью российским СМИ тем, что не хочет, чтобы его лицо было узнаваемо в России.

«Забавно, но меня почти никогда не узнают. Одна из причин, почему я не даю интервью российским СМИ, в том, что я не хочу, чтобы мое лицо было в новостях. Это неплохо, потому что это позволяет людям забыть мое лицо и я могу заниматься своей жизнью», — сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

По его словам, узнают его в среднем два раза в год и делают это в основном те, у кого от природы отличная память на лица.

«Я могу быть в капюшоне, куртке, с шарфом на лице зимой, так что лицо едва видно, а они подходят ко мне и говорят: «А вы Сноуден?» Это впечатляет. Я отвечаю: «Да», — описал он подобные встречи, добавив, что ничего плохого при таком общении ни разу не происходило.