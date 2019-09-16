Сноуден предостерег высших должностных лиц от использования WhatsApp

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предостерег высших должностных лиц государств от использования мессенджера WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью французской радиостанции France Inter.

«Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, — это ошибка», — сказал он. В интервью журналист радиостанции отметил, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп для связи с другими министрами пользуется WhatsApp, а президент республики Эмманюэль Макрон отдает предпочтение Telegram. «Обе эти программы лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений», — ответил на это Сноуден. Однако, по его словам, эти программы «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

При этом Сноуден пояснил, что компания Facebook «слой за слоем удаляет различные уровни защиты с тех пор, как стала владельцем мессенджера». Сам Сноуден рекомендовал использовать программы Signal и Wire, так как «они используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook».(ТАСС)