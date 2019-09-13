Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что готов вернуться в США, чтобы предстать перед судом, только при условии, что процесс будет справедливым и объективным, передает РИА Новости.
В ходе интервью радиостанции National Public Radio экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США заявил, что хотел бы рассказать присяжным почему он предоставил секретную информацию журналистам. Присяжные, по словам Сноудена, также должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он придал огласке, чтобы оценить правильно ли он поступил.
«У вас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию», — отметил он.
При этом Сноуден подчеркнул, что его возвращение в США только для того, чтобы выслушать приговор станет плохим примером для тех, кто, возможно, находится в похожей ситуации.