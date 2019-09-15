Сноуден еще в 2013 году попросил убежище во Франции

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманнуэль Макрон его предоставил.

«Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter. Полностью интервью должно появиться в эфир 16 сентября.

«Самое печальное в этой истории в том, что единственное место, где американский разоблачитель имеет право говорить — это не Европа, это здесь (в России)», — отметил он.

Сноуден подчеркнул, что «защита разоблачителей — это не враждебный акт». «Принять такого как я — это не атака на США», — сказал он. (РИА Новости)