Снижена допустимая скорость движения на главных автомагистралях Баку

В связи с наблюдаемыми в Баку дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Было отмечено, цель данных мер — обеспечить безопасность движения.

В сообщении говорится, что участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях.

«Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения», — отмечается в сообщении.

| 2019-12-04T23:35:23+00:00 5 декабря 2019, 03:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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