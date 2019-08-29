СНГ заявило, что Украина должна более 151 млн грн

Украина с 2014 года не платит взносы в единый бюджет органов Содружества Независимых Государств и за 2014-2019 не выплатила более 400 млн рублей (более 151 млн гривен). Об этом сообщили в Исполнительном комитете СНГ в ответ на информационный запрос УНН в четверг, 29 августа.

«Поскольку Украина не вышла из состава Содружества, единый бюджет органов СНГ и сегодня формируется с учетом сохраняющегося членства республики в СНГ и в бюджете определяется сумма взноса, выпадающая на республику (за 2014-2019 годы эта совокупная сумма составила около 5 млн долларов США). В действительности с 2014 года Украина не платит свои взносы, а потому эта сумма распределялась между другими участниками Содружества», — сказано в ответе.

В целом же, как отметили в Исполкоме СНГ, финансирование деятельности органов СНГ осуществляется «на основании действующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок формирования и исполнения единого бюджета органов СНГ (в частности, Решения Совета Глав правительств СНГ от 25 мая 2006 года, подписанного Украиной)».

При этом в Исполнительном комитете СНГ добавили, что Украина де-юре остается участником данных решений, «до 2014 года не подвергала их сомнению и относительно исправно вносила свою долю в единый бюджет органов СНГ».