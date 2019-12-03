Снежные бури не позволили Арнольду Шварценеггеру прилететь в Мадрид

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не смог приехать на климатическую конференцию в Мадриде COP25 из-за личных причин и снежных бурь, которые обрушились на США, сообщили организаторы.

Во вторник актер, активист в защиту климата, должен был принять участие в дебатах в «зеленой зоне», где проходят различные мероприятия с участием активистов и общественных организаций, однако так и не появился.

Пока неизвестно, появится ли бывший губернатор на конференции позже.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.