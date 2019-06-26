Сначала был корпус…

Сегодня Азербайджан отмечает день Национальной армии.

Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) просуществовала всего 23 месяца, но многое успела сделать за этот период, в том числе, создать собственные вооруженные силы. В этой статье мы расскажем, как создавались первые национальные воинские части Азербайджана.

Пришедшее к власти в России после свержения царизма в феврале 1917 года Временное правительство провозгласило курс на национализацию армии. Согласно этому курсу должны были создаваться национальные корпуса и в Кавказской армии.

Несмотря на то, что азербайджанцы являлись самой многочисленной национальностью на Кавказе, Временное правительство не предоставило им права на создание национального корпуса. Предполагалось создать только армянский и грузинский корпуса. Азербайджанцы имели право создавать лишь отдельные полки в составе Кавказской армии.

Этот план Временного правительства был с возмущением встречен азербайджанскими политическими деятелями. В результате октябрьского переворота к власти в России пришли большевики во главе с Лениным.

Национальные партии Южного Кавказа- азербайджанская партия Мусават, партия Дашнакцутюн и грузинские меньшевики отказались признать законность октябрьского переворота.

15 ноября 1917 в Тифлисе представители этих политических организаций создали первое независимое правительство Южного Кавказа — Закавказский комиссариат, который продолжил политику национализации Кавказской армии. Но в отличие от Временного правительства Закавказский комиссариат под давлением азербайджанских национальных лидеров был вынужден признать право азербайджанцев на создание собственных вооруженных сил. В декабре 1917 года Закавказский комиссариат принял постановление о создании мусульманского (азербайджанского), армянского и грузинского корпусов.

Командование мусульманским корпусом было поручено генералу Алиага Шихлинскому.

Создание азербайджанского корпуса сопровождалось очень большими трудностями. В Российской империи только татары Поволжья призывались на действительную воинскую службу.

Мусульмане Средней Азии и Кавказа были освобождены от несения воинской службы. Это лишало их возможности приобретения военных навыков. В Российской армии единственной воинской частью, состоящей из мусульман, была Кавказская конная туземная дивизия. Это дивизия состояла из шести полков, укомплектованных по национальному признаку.

Азербайджанцы служили в Татарском полку, который состоял из 400 сабель. Центром комплектации мусульманского корпуса стал город Гянджа. В отличие от азербайджанцев грузины и армяне не были освобождены от несения воинской службы. Поэтому грузинский и армянский корпуса были созданы в течение очень короткого времени.

С начала I мировой войны в составе Кавказской армии было создано шесть армянских батальонов. Все они вошли в состав армянского корпуса. Армянский корпус стал самым крупным воинским подразделением на Южном Кавказе. К началу 1918 года в составе Армянского корпуса находились три дивизии.

Мусульманский корпус был самым малочисленным. К началу 1918 году в его составе находись около 500 штыков. В ходе I мировой войны российская армия оккупировала часть Турецкой Анатолии. Гражданская власть на этих территориях находилась в руках армянских дашнаков.

В конце 1917 года русские солдаты стали в массовом порядке покидать свои позиции. Их место заняли солдаты армянского национального корпуса. Таким образом, к армянским дашнакам также перешла и военная власть. Используя свое превосходство, армянские националисты приступили к уничтожению мирного турецкого населения.

Уничтожению также подверглось мирное азербайджанское население Иреванской губернии. Около 80 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои земли и бежать в Гянджу.

30-31 марта 1918 года российские большевики вместе с армянскими дашнаками учинили резню азербайджанского населения Баку. Мусульманский корпус во главе с генералом Шихлинским оказывал отчаянное сопротивление армянским дашнакам, однако был не в состоянии защитить азербайджанцев Баку и Иревана.

В феврале 1918 года в Тифлисе был создан первый парламент на Южном Кавказе – Закавказский Сейм.

9 апреля 1918 года Закавказский Сейм провозгласил создание Закавказской Демократической Федеративной Республики, которая должна была состоять из Азербайджанской, Армянской и Грузинской Республик.

Территориальные претензии, выдвигаемые армянами к азербайджанцам, привели к распаду Закавказской Федеративной Республики. 26 мая свою независимость провозгласила Грузинская Республика.

28 мая была провозглашена независимость Азербайджанской Демократической Республики. В тот же день свою независимость провозгласила и Армения.

4 июня 1918 года между Азербайджанской Демократической Республикой и Османской империей был заключен договор о дружбе и братстве. Согласно этому договору Османская империя брала на себя обязательства по оказанию Азербайджану военной помощи. В соответствии с этим договором в Гянджу прибыли турецкие воинские части. Было принято решение о создании Кавказской Исламской Армии, которая являлась объединением турецких и азербайджанских воинских частей.

26 июня мусульманский корпус под командованием генерала Шихлинского был переименован в Азербайджанский Национальный корпус. Этот день вошел в историю как день создания национальной армии Азербайджана.

Рашад Рустамов, доцент, ведущий научный сотрудник отдела «Истории Азербайджанской Демократической Республики», доктор философии по истории.