Сможет ли «Слуга народа» «монополизировать» парламент?

Сегодня в Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Несмотря на то, что Владимир Зеленский на президентских выборах набрал около 75% голосов, для того, чтобы осуществить полностью свою программу и претворить в жизнь задуманное,ему нужно парламентское большинство.

О парламентских выборах в Украине, о том, в какой обстановке они проходят, и каковы шансы у партии президента «Слуга Народа» набрать 50+1%, рассказали в интервью #, украинские политологи Евгений Магда и Алексей Полтораков.

— Сегодня в Украине парламентские выборы. В каких условиях прошла парламентская гонка?

Е.М. — Есть определенная диалектика. С одной стороны, парламентские выборы итак в должны были пройти 2019-м году, а с другой – сегодняшние выборы (21 июля) досрочные, и аргументация, с которой Владимир Зеленский инициировал их, достаточно сомнительная. Кампания продолжалась всего два месяца, и в ней было мало смысла направленно на обсуждение будущего страны. Интересно, что с 2014 по 2019 год в Украине не было выборов органов государственной власти, и это самая продолжительная пауза в нашей новейшей истории.

А.П. — Организация и проведение выборов в Украине в последние годы (начиная как минимум с выборов 2015 г.) имеют все более явную тенденцию к максимальному внешнему соблюдению всех демократических норм и стандартов. Однако, «внутренняя сторона ветра» оставляет желать лучшего – это и «технические» кандидаты (однофамильцы лидеров и т.п.), и элементы подкупа избирателей, и недобросовестная реклама. В этих условиях украинскому избирателю сделать свой объективный и осознанный выбор крайне сложно. Показателен, в частности, достаточно высокий процент – порядка 20%, т.е. каждый пятый – тех, кто до сих пор не определился даже приблизительно и/или, «просто» не пойдет на выборы. Как видится, именно это – ключевой индикатор, определяющий общую атмосферу избирательной кампании.

— Какие ожидания у украинского общество от этих выборов?

Е.М. — Наверное, как и от каждых выборов, общество ждет изменений к лучшему. Это вполне логично. Однако в нынешнем украинском обществе доминирует запрос на «новые лица», хотя только один парламентский созыв был обновлен менее чем на половину, начиная с 1991 года. Запрос украинских избирателей – снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, прекращение войны на Донбассе, борьба с коррупцией. К сожалению, многие граждане Украины не понимают, что время простых преобразований закончилось, не начавшись для нашей страны.

А.П. — Социологические опросы опосредованно показывают, что рейтинг доверия к парламенту традиционно крайне низок – в силу этого особых ожиданий и надежд на него общество не возлагает. Более того, более чем пестрая картина партий и кандидатов, претендующих на депутатский мандат, дополнительно вносит сумятицу в головы избирателей, уже давно запутавшихся в программах и лозунгах, пропитанных популизмом. Из-за того, что конкуренция стратегических идей подменяется тактическими соревнованиями «кто кого перекричит», ожидания украинского общества тоже оказываются соответствующими.

— Можно ли ожидать, что партия «Слуга Народа» наберет на выборах 50 +1%?

Е.М. — Такая вероятность есть, но в Украине 225 депутатов избираются по партийным спискам, а еще столько же (в нашем случае – 199, поскольку на оккупированных территориях выборы не проводятся) – по одномандатным округам. Популярность партии «Слуга народа» — это отражение высокого рейтинга Зеленского.

А.П. — Электоральная успешность президентской партии «Слуга народа» традиционно переоценивается. По данным последних – до «дня тишины» — соцопросов эта партия набирает в общегосударственном (партийном) раскладе порядка 40% голосов, что все-таки недостаточно для «монополизации» парламента. Однако даже это серьезное ограничение – лишь часть проблемы. Ведь ключевой текущий вызов для «Слуги народа» — серьезный кадровый голод, причем не только у них самих, но и у их соперников и конкурентов, тоже ищущих и вербующих подходящие кадры. В силу этого в мажоритарных округах – а их более 200 – будет гораздо более пестрая и неоднозначная картина. Дополнительно усугубляемая тем, что для некоторых кандидатов принадлежность к «Слуге народа» носит лишь формальный характер, позволяя в будущем без особых внутренних проблем политически «перекраситься», кочуя из фракции в фракцию. В силу этого потенциальное большинство у «Слуги народа» если и будет, то не более чем относительное, ситуативное и\или условное. Однако, в том суть, квинтэссенция большой политики – умение договариваться; но, к сожалению, у «Слуги народа» это умение еще не очень наработано.

— Есть ли вероятность того, что традиционные депутаты не получат места в новом парламенте?

Е.М. — В этом году, как и пять лет назад, есть несколько партий, которые ранее не принимали участия в парламентских выборах. Это и «Слуга народа», и «Голос» Святослава Вакарчука, и «Оппозиционная платформа «За жизнь». Обновление парламента, возможно, будет самым высоким за всю историю страны, и я не уверен, что это хорошая тенденция.

А.П. — Ожидаемое в очередной раз «обновление парламента» будет носить не более чем внешний, относительный характер. Задавать тон парламентской деятельности явно будут вполне традиционные, зрелые и опытные партийно-политические силы, обновившиеся лишь внешне – переименовавшиеся, переструктурировавшиеся, перетасовавшиеся. «Новичкам» изначально не хватает целостности и «командности», а также необходимых знаний и опыта игры в такую крайне непростую вещь, каковой является украинская политика.