Сможет ли Азербайджан договориться с новым армянским руководством?

Намедни главы МИД Азербайджана и Армении провели первую, после смены власти в Ереване, официальную встречу. Естественно, то, о чем главы МИД говорили, осталось за закрытыми дверьми, но итогом этих встреч стала радикализация сторон — и азербайджанской и армянской.

В последнее время в СМИ нередко пишут о том, как и Азербайджан и Армения скапливают войска в Нахичеванском направлении. О том, как будут проходить переговоры по урегулированию карабахского конфликта, а также возможно ли обострение в нахичеванском направлении рассказал в интервью #, эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— Недавно состоялась первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении, и после этой встречи стороны еще больше радикализировались. Можно ли сказать, что Азербайджан не сможет договориться с новым армянским руководством, и война слишком близка?

— Азербайджан не сможет, так сказать, полюбовно договориться по поводу Карабаха ни с каким армянским руководством в принципе. Что касается войны по тому же поводу, это зависит только от степени решимости самого Азербайджана. Пока что ситуацию сдерживает российское участие в урегулировании конфликта, однако азербайджанская сторона, на том или ином дальнейшем этапе, может настолько себя возбудить, что остановить сход лавины будет уже невозможно.

Пока что мы наблюдаем именно это: постепенное закипание котла, по отношению к Армении, внутри самого Азербайджана. Причем, кажется, что воевать с армянами готовы все, включая детей и женщин. Добром это явно не кончится, накал может сбросить только новое большое «кровопускание». Проблема в том, что население, в отличие от политиков, имитировать свои чувства не может, тем более в бесконечном режиме. Этому пару, народному гневу по-любому будет нужен выход.

На этом фоне никакие технические, формальные встречи между главами дипломатических ведомств АР и РА ничего сделать не могут. Хорошо уже то, что они просто идут, конкретики от них уже никто не ждёт. Возможно, по этой причине, мертвая переговорная пустота сама по себе создаёт почву для дальнейшей радикализации двух сторон и обществ. Скажем так: такие встречи уже не отводят угрозу войны, на что ещё совсем недавно была большая надежда.

— Одним из новых очагов противостояния является Нахичеванская сторона. Как вы считаете, насколько сильна вероятность боестолкновений на этом участке, с учетом того, что Армения является членом ОДКБ, и будет ли реакция России?

— Нахичевань – опасное место. Помимо того, что этот район является естественным стратегическим противовесом Карабаху (как Калининград Крыму, например), здесь фактически сходится сплетение границ четырёх государств. Причём, Турция стоит за Азербайджан, а Иран, скорее, ближе к Армении. Поэтому, в отличие от Карабаха, в обострение событий вокруг Нахичевани могут вмешаться уже и посторонние силы.

В Ереване явно отдают себе отчёт в том, что в случае гипотетического наступления азербайджанской армии и активизирования нахичеванского района, она вполне может выйти на «зачистку» треугольника, образуемого собственно Нахичеванью, Карабахом и озером Севан. В таком случае даже сама столица Ереван может оказаться на юге Армении. Другими словами, Нахичевань не останется в стороне от возможных событий, и не остаётся, как мы видим, уже, так как анклав, отделённый от материнской территории естественной преградой, считается по определению слабее, чем она сама.

ОДКБ не сможет, даже если этого, как всегда, очень хочет, остаться в стороне от гипотетического нахичеванского обострения, так как оно способно в кардинальной степени дестабилизировать весь регион. Однако, судя по опыту, со стороны этой организации не будет никакого физического вмешательства, если не считать традиционных заявлений для СМИ. К тому же и сам Ереван открыто, и с явным вызовом, заявляет о том, что свои действия в Нахичевани способен вести сам, без всякой помощи со стороны ОДКБ, так как она, судя по подтексту, Армении не помогает и так.

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