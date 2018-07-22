СМИ: Япония намерена увеличить расходы на размещение ПРО США

Министерство обороны Японии подсчитало, что стоимость размещения двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore превысит первоначальные расчеты на 20-30%. Расходы составят около $2,2 млрд. Об этом сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на чиновников.

По информации издания, образом рост затрат связан с тем, что японское правительство, помимо самих установок ПРО, рассчитывает закупить у США несколько мощных радаров, эффективность которых будет в два раза выше, пишет «Ъ«.

Решение о размещении ПРО Aegis Ashore в японских префектурах Акита и Ямагути было принято в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что они смогут защитить всю территорию Японии, мимо которой неоднократно пролетали ракеты, выпущенные во время испытаний в КНДР. Стоимость одной установки оценивалась примерно в $890 млн. Ожидается, что они будут введены в строй до 2023 года.

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