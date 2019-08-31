СМИ: временный президент Туниса продлил режим ЧП до конца года

Временный президент Туниса Мухаммед ан-Насер подписал в пятницу указ, предусматривающий продление до 31 декабря 2019 года действие режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории страны. Об этом сообщил в субботу информационный портал Business News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в центре столицы, недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма, был совершен теракт. В результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Действие режима ЧП, изначально введенного на 30 дней, впоследствии постоянно продлевалось, последний раз — 2 августа 2019 года — сроком на один месяц.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

25 июля в возрасте 92 лет умер президент Тунисской Республики Бежи Каид ас-Себси. В соответствии с конституцией функции главы государства временно (до проведения досрочных выборов) исполняет глава парламента Мухаммед ан-Насер.