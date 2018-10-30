СМИ вновь на прицеле Трампа

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал СМИ «истинным врагом народа» на фоне массовой стрельбы в Питтсбурге и рассылки взрывных устройств известным политикам, сообщает Голос Америки.

Президент написал в «Твиттере»: «В нашей стране царит гнев, отчасти вызванный неточными и даже фальшивыми новостями». Он призвал СМИ «прекратить открытую и очевидную враждебность и сообщать новости достоверно и справедливо».

Накануне вечером Трамп написал в «Твиттере»: «Фейковые новости делают все возможное, чтобы обвинить республиканцев, консерваторов и меня в разобщенности и ненависти, которые так давно наблюдаются в нашей стране. Но на самом деле это их фальшивые и нечестные репортажи вызывают проблемы, гораздо более серьезные, чем они осознают!»

Это заявление прозвучало на фоне массовой стрельбы в синагоге в Питтсбурге, в результате которой погибли 11 человек, и обнаружения посылок со взрывчаткой, адресованных видным демократам и каналу CNN. Вспышка насилия в преддверии выборов взбудоражила раздираемую политическими противоречиями страну и вызвало вопросы относительно того, не следует ли президенту смягчить свою риторику.

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