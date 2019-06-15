СМИ: власти Гонконга отложат принятие законопроекта об экстрадиции

Администрация Гонконга приняла решение отложить дальнейшее продвижение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего в городе массовые протесты. Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу радиостанция RTHK со ссылкой на источник в правительстве.

Ожидается, что позже в течение дня последует официальный комментарий на этот счет.

В среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм. Свыше 80 человек получили ранения, 11 зачинщиков беспорядков задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.

| 2019-06-15T08:27:18+00:00 15 июня 2019, 09:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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