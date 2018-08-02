СМИ: в Индии хотят ввести смертную казнь за морское пиратство

Правительство Индии в четверг одобрило законопроект, предусматривающий возможность смертной казни или пожизненного заключения в отношении лиц, причастных к морскому пиратству, передает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Законопроект направлен на повышение безопасности морских грузоперевозок Индии, а также членов экипажей индийских торговых судов, отмечает телеканал.

«Цель данного законопроекта состоит в том, чтобы создать правовую основу для судебного преследования лиц, которые участвуют в преступлениях, связанных с пиратством. В соответствии с законопроектом, акт пиратства будет наказываться смертью или пожизненным заключением», — приводит NDTV слова одного из своих источников.

В конце 2017 года индийская пресса также сообщала о планах ВМС страны усилить патрулирование вдоль ключевых морских путей в Индийском океане. Отчасти это было связано с тем, что кораблям военно-морского флота Индии нередко приходится оказывать помощь морякам, которые подверглись нападению пиратов.

 

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| 2018-08-02T12:07:04+00:00 2 августа 2018, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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