СМИ: в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя.

Злоумышленник задержан, сообщилана своем сайте газета Philadelphia Inquirer.

По ее данным, нападавший попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка. Двое сотрудников органов правопорядка, находившиеся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.

Следствие выясняет мотивы действий преступника.

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