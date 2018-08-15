СМИ: в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя.

Злоумышленник задержан, сообщилана своем сайте газета Philadelphia Inquirer.

По ее данным, нападавший попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление стражам  порядка. Двое сотрудников органов правопорядка, находившиеся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.

Следствие выясняет мотивы действий преступника.

 

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| 2018-08-15T08:42:47+00:00 15 августа 2018, 11:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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