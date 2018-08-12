СМИ: в Египте задержали пособника террориста, устроившего взрыв в пригороде Каира

Правоохранительные органы Египта задержали одного из пособников устроившеговзрыв в пригороде Каира террориста. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Watan.
Операция по поимке проводилась совместно сотрудниками МВД и Управления нацбезопасности. По имеющимся данным, задержанный оказывал помощь смертнику, в том числе снабдив его взрывчаткой. Он также контролировал передвижения террориста и следил за ним на расстоянии.
Установлены личности еще двух человек, причастных к этому нападению. В силовых структурах заявляют, что они будут задержаны в ближайшие часы.
В субботу неизвестный в возрасте 30 лет привел в действие закрепленную на теле взрывчатку в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Как сообщало МВД страны, смертник планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии, однако устроил взрыв раньше времени в 250 метрах от него, чтобы избежать задержания. В результате никто не пострадал, злоумышленник погиб на месте, при нем были обнаружены фальшивые документы на имя одного из сотрудников нефтяной компании. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность исполнителя теракта.
В эти дни христиане готовятся к Успению Пресвятой Богородицы, которое отмечается 15 августа. В этой связи вокруг египетских церквей были введены дополнительные меры безопасности.
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