СМИ: в Египте задержали пособника террориста, устроившего взрыв в пригороде Каира

Правоохранительные органы Египта задержали одного из пособников устроившеговзрыв в пригороде Каира террориста. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Watan.

Операция по поимке проводилась совместно сотрудниками МВД и Управления нацбезопасности. По имеющимся данным, задержанный оказывал помощь смертнику, в том числе снабдив его взрывчаткой. Он также контролировал передвижения террориста и следил за ним на расстоянии.

Установлены личности еще двух человек, причастных к этому нападению. В силовых структурах заявляют, что они будут задержаны в ближайшие часы.

В субботу неизвестный в возрасте 30 лет привел в действие закрепленную на теле взрывчатку в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Как сообщало МВД страны, смертник планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии, однако устроил взрыв раньше времени в 250 метрах от него, чтобы избежать задержания. В результате никто не пострадал, злоумышленник погиб на месте, при нем были обнаружены фальшивые документы на имя одного из сотрудников нефтяной компании. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность исполнителя теракта.

В апреле 2017 года в праздник Вербного воскресенья в египетских городах Танта и Александрия были совершены теракты в христианских храмах. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. После этого в стране был введен режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор. Все церкви и другие места отправления религиозных культов взяты под усиленную охрану полиции.

В эти дни христиане готовятся к Успению Пресвятой Богородицы, которое отмечается 15 августа. В этой связи вокруг египетских церквей были введены дополнительные меры безопасности.

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