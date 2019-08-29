СМИ узнали о кибератаке США на базу данных Ирана

Киберкомандование Вооруженных сил США в июне текущего года уничтожило важную для Ирана базу данных во время хакерской атаки. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания из числа официальных лиц США, в указанной базе находилась разведывательная информация.

Она якобы была нужна Корпусу стражей исламской революции (КСИР) для планирования атак на суда, проходящие в районе Персидского залива.

Как утверждает газета, военные США также повредили некоторые иранские системы связи и компьютерные сети, при этом не преследуя цели нанести ущерб иранским системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам.

Издание подчеркивает, что военные США считают осуществленную кибератаку успешной.

В материале акцентируется внимание на том, что после 20 июня нападений на танкеры в указанном районе не было. Источники газеты полагают, что иранская сторона пока не смогла восстановить утраченные данные, а также возобновить работу ряда систем связи.