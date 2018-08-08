СМИ узнали детали новых санкций США против России

Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный сенаторами республиканцами, касается не только России, но и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание КоммерсантЪ со ссылкой на соответствующий документ.

Текст документа начинается с обращений к президенту Трампу, которого призывают поддержать усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране».

Второе пожелание — «публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов». В этом пункте речь также идет об «оккупации и поддержке сепаратистов» на территориях Грузии и Молдовы.

По информации издания, законопроект предусматривает объединение всех антироссийских санкций, которые были введены отдельными актами. Для координации этого процесса в правительстве США предлагается ввести «санкционный координационный офис».

В экономической части проекта наиболее важным требованием значится запрет на осуществление операций в США, а также замораживание активов, семи российских банковских структур, которые уже находятся в режиме санкций, в частности Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанка.

В «персональной» части санкций проекта главная идея — заставить Трампа более эффективно выполнять акт CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) — федеральный закон США, который накладывает дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию. В этом плане сенаторы предлагают сократить сроки отчетов по выполнению санкций в течение 60 дней после принятия законопроекта обновить «кремлевский список», а также начать практическую работу по поиску активов и личных состояний в мире Владимира Путина.

Документ также содержит целый механизм, призванный помешать Трампу вывести США из НАТО.

Ранее один из авторов закона сенатор Линдси Грэм заявил, что в США готовят для России «сокрушительные» санкции. Новый законопроект американских сенаторов вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.

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