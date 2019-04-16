СМИ Украины попросили Зеленского дать пресс-конференцию

Представители ведущих средств массовой информации (СМИ) и медийных организаций Украины обратились к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с просьбой провести пресс-конференцию для СМИ до официальных дебатов, запланированных на 19 апреля. Открытое обращение опубликовано во вторник на сайте издания «Детектор медиа».

«Мы обращаемся к вам с просьбой проявить уважение к журналистам и гражданскому обществу <…> Призываем вас не следовать негативной практике игнорирования запросов медиа… и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинцами в целом, — говорится в тексте. — Докажите, что принципы открытости и прозрачности, которые вы декларируете, это не пустые слова и предвыборные лозунги».

Журналисты посетовали, что Зеленский во время предвыборной кампании избегает прямой коммуникации и общается с журналистами и гражданами Украины посредством видеороликов, публикуемых в социальных сетях.