СМИ Украины опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Украинские СМИ опубликовали проект указа избранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и объявлении досрочных парламентских выборов. Зеленский планирует подписать его сразу после официального вступления в должность главы государства 20 мая, сообщило в субботу, 18 мая, интернет-издание strana.ua со ссылкой на копию проекта, полученную от неназванных «источников в окружении» избранного президента.

Собеседники издания подчеркнули, что речь идет лишь о предварительном варианте, окончательный текст еще не утвержден, как и решение о роспуске Рады. «Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться», — сказал один из источников, сообщает dw.com.

В проекте указа констатируется, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из парламентской коалиции партий «Батькивщина» и «Самопомощь», в двух оставшихся фракциях («Блоке Петра Порошенко» и «Народном фронте») числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.

«Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины», — говорится в проекте указа.

Проект указа Зеленского датирован 20 мая. В документе предлагается назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля.