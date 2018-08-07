СМИ: турецкая делегация в ближайшие дни отправится на переговоры в Вашингтон

Делегация турецких чиновников отправится в ближайшие дни в Вашингтон для обсуждения существующих проблем в отношениях между Турцией и США.

Об этом во вторник сообщил телеканал CNN Turk, ссылаясь на дипломатические источники.

По данным телеканала, Анкара и Вашингтон достигли предварительных соглашений по некоторым вопросам. Детали достигнутых договоренностей не уточняются.

1 августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Это было сделано в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены «по указанию президента» США Дональда Трампа.

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