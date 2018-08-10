СМИ: талибы штурмуют город Газни в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан»* начали штурм города Газни в центральной части Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе.

В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции.

Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками перекрыта для движения, отмечают источники.

«Если нам не пошлют подкрепление, талибы захватят Газни», — заявил телеканалу представитель совета провинции Хамидулла Наврози.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство». Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180810/1526290284.html

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