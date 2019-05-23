СМИ сватают Гвардиолу в «Ювентус»

Несмотря на то, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, неоднократно высказывался по поводу своего будущего, заявляя что продолжит и в следующем сезоне работать со своей нынешней командой, в СМИ появляются слухи на счет вероятного, перехода специалиста в туринский «Ювентус».

Так, если верить этим сообщениям, соглашение Гвардиолы с «Ювентусом» будет рассчитано на четыре сезона, а годовой оклад составит 24 миллиона евро.

Ранее было объявлено об уходе с тренерского поста «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе пять лет.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три года работы он выиграл с «горожанами» шесть трофеев. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».