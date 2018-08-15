СМИ: суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона

Суд турецкого города Измир в среду отказался освободить из-под домашнего ареста арестованного по обвинениям в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Адвокат Брансона Исмаил Джем Халавурт во вторник подал соответствующую апелляцию. Это была уже вторая попытка опротестовать вердикт суда об аресте пастора.

Телеканал NTVпри этом отмечает, что вердикт по апелляции Халавурта также рассмотрит суд высшей инстанции.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Брансон был переведен под домашний арест по состоянию здоровья.

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