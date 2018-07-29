СМИ сообщили об участии двух групп в отравлении Скрипалей

Британская полиция считает, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России, сообщает газета Mirror со ссылкой на источник. Одна из групп доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, другая — участвовала в отравлении.

Согласно этой версии, отравляющее вещество в Великобританию могли завезти под видом парфюмерии. При этом полиция считает, что флакон духов, который нашли также отравившиеся «Новичком» Чарли Роули и Дон Стерджес, не использовался при покушении на Скрипалей. В таком случае, на территории Великобритании может находится еще как минимум одна емкость с нервно-паралитическим веществом, пишет “Ъ”.

Сергей и Юлия Скрипаль в марте были найдены без сознания на скамейке около торгового центра в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили «Новичком», разработанным в России. Великобритания обвинила в отравлении Россию. Инцидент вызвал дипломатический скандал. Страны, солидарные с Лондоном, выслали российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

Позже Скрипали пошли на поправку и были выписаны из больницы. Однако в конце июня в Эймсбери «Новичком» отравились еще двое британцев — Чарли Роули и Дон Стерджес. Они были обнаружены без сознания в своем доме. Дон Стерджес впоследствии умерла, а Чарли Роули выписался из больницы.

44 просмотров