СМИ сообщили об обстреле турецкими военными американского спецназа в Сирии

Американский спецназ попал под обстрел вооруженных сил Турции в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает издание Newsweek co ссылкой на источники.
Как сообщает издание, спецназ США попал под артиллерийский обстрел турецких сил в городе Кобани (Айн-эль-Араб). Источник из Пентагона сообщил газете, что военнослужащие США рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, но отказались от этого после прекращения обстрела со стороны турецких вооруженных сил.
По словам источника из министерства обороны США, турецкие силы должны быть осведомлены о позициях американского военного контингента. Он не смог назвать точное количество американских военнослужащих, попавших под обстрел. О пострадавших не сообщается.
Ранее официальный представитель SDF Мустафа Бали сообщал, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе Турции и Сирии.(РИА Новости)
| 2019-10-12T00:54:50+00:00 12 октября 2019, 01:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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