СМИ сообщили об обстреле турецкими военными американского спецназа в Сирии

Как сообщает издание, спецназ США попал под артиллерийский обстрел турецких сил в городе Кобани (Айн-эль-Араб). Источник из Пентагона сообщил газете, что военнослужащие США рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, но отказались от этого после прекращения обстрела со стороны турецких вооруженных сил.

По словам источника из министерства обороны США, турецкие силы должны быть осведомлены о позициях американского военного контингента. Он не смог назвать точное количество американских военнослужащих, попавших под обстрел. О пострадавших не сообщается. Ранее официальный представитель SDF Мустафа Бали сообщал, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе Турции и Сирии.(РИА Новости)