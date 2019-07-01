СМИ сообщили о сокращении Ираном своих обязательств по ядерной сделке после 7 июля

Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после 7 июля несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX. Как передает ТАСС, об этом со ссылкой на свой источник сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Отмечается, что действий европейских стран — участниц ядерной сделки, включая запуск INSTEX, недостаточно, чтобы обеспечить интересы Ирана в рамках соглашения. Решение о реализации второго этапа по сокращению выполнения обязательств в рамках СВПД может быть в течение нескольких дней озвучено Организацией по атомной энергии Ирана.

Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется от соблюдения условий не обогащать уран более чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.