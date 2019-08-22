СМИ сообщили о планах Apple выпустить iPhone с тремя камерами

Apple готовится к выпуску ряда новых усовершенствованных устройств, главным из которых станет iPhone Pro с тремя фотокамерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
«В следующем месяце калифорнийский технологический гигант планирует анонсировать три новых iPhone. Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре», — сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Уточняется, что новый iPhone Pro будет оснащен усовершенствованной камерой на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматической коррекции комбинированной фотографии.
| 2019-08-22T22:08:17+00:00 22 августа 2019, 23:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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