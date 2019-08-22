СМИ сообщили о планах Apple выпустить iPhone с тремя камерами

Apple готовится к выпуску ряда новых усовершенствованных устройств, главным из которых станет iPhone Pro с тремя фотокамерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
«В следующем месяце калифорнийский технологический гигант планирует анонсировать три новых iPhone. Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре», — сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Уточняется, что новый iPhone Pro будет оснащен усовершенствованной камерой на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматической коррекции комбинированной фотографии.