СМИ сообщили о других гражданствах Порошенко

Украинское издание Elise Journal 14 июля со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре сообщило о наличии у экс-президента страны Петра Порошенко пяти паспортов на разные имена.

Отмечается, что политик является гражданином сразу пяти стран, несмотря на то что на Украине запрещено иметь двойное гражданство.

Издание утверждает, что Порошенко сделал себе несколько паспортов на другие имена еще в 2014 году. В своей статье автор называет политика молдавским олигархом и утверждает, что Порошенко планирует побег в Великобританию.

Ранее против Порошенко возбудили восемь уголовных дел . В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

11 июля сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Явиться туда бывший глава государства должен 17 июля (iz.ru)