СМИ сообщили, что в Индии более 2,6 млн человек находятся в зоне наводнения

Более 2,6 млн человек попали в зону сильного наводнения в северо-восточном штате Ассам в Индии, сообщает телеканал NDTV.

Наводнение вызвано сильными муссонными ливнями, которые не прекращаются уже неделю и по прогнозам синоптикам продлятся еще два дня. По последним данным, погибли 11 человек.

17 тысяч человек сейчас размещены во временных лагерях для беженцев. Наводнение охватило 28 из 33 округов штата. Затопленными оказались три тысячи деревень и 87 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Также стихия повредила мосты и дороги. Вода затопила часть знаменитого заповедника Казиранга, где обитают редкие индийские однорогие носороги.

Сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия продолжают эвакуировать местных жителей.

Напомним, в 2017 году жертвами наводнений в Индии стали по меньшей мере 357 человек (aif.ru)