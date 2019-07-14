СМИ сообщили, что в Индии более 2,6 млн человек находятся в зоне наводнения

Более 2,6 млн человек попали в зону сильного наводнения в северо-восточном штате Ассам в Индии, сообщает телеканал NDTV.

17 тысяч человек сейчас размещены во временных лагерях для беженцев. Наводнение охватило 28 из 33 округов штата. Затопленными оказались три тысячи деревень и 87 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Также стихия повредила мосты и дороги. Вода затопила часть знаменитого заповедника Казиранга, где обитают редкие индийские однорогие носороги.

Сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия продолжают эвакуировать местных жителей.

Напомним, в 2017 году жертвами наводнений в Индии стали по меньшей мере 357 человек (aif.ru)

| 2019-07-15T00:40:53+00:00 15 июля 2019, 01:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss