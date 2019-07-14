СМИ сообщили, что в Индии более 2,6 млн человек находятся в зоне наводнения

Более 2,6 млн человек попали в зону сильного наводнения в северо-восточном штате Ассам в Индии, сообщает телеканал NDTV.
17 тысяч человек сейчас размещены во временных лагерях для беженцев. Наводнение охватило 28 из 33 округов штата. Затопленными оказались три тысячи деревень и 87 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
Также стихия повредила мосты и дороги. Вода затопила часть знаменитого заповедника Казиранга, где обитают редкие индийские однорогие носороги.
Сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия продолжают эвакуировать местных жителей.
Напомним, в 2017 году жертвами наводнений в Индии стали по меньшей мере 357 человек (aif.ru)