СМИ: сирийские военные сбили израильский беспилотник

Уничтоженный силами ПВО сирийской армии объект оказался израильским беспилотником, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ. По их информации, беспилотник был запущен со стороны Ливана и совершал разведывательный полет.

Он был сбит над районом Дейр-эль-Ашаир недалеко от ливано-сирийской границы, пишет kommersant.ru.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что системы ПВО Сирии уничтожили «вражеский объект», зашедший в воздушное пространство страны. Подробности инцидента агентство не привело.

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