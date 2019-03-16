СМИ: силовики ХАМАС задержали гендиректора гостелерадио сектора Газа

Силовые структуры контролирующего сектор Газа движения ХАМАС задержали в субботу генерального директора гостелерадио прибрежного анклава Рафаата аль-Кудру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным коллег аль-Кудры, он был «похищен» из своего дома в Газе вечером. Они назвали этот инцидент «преступлением организованной криминальной группировки, переходящим все красные черты».»Требуем немедленно освободить аль-Кудру и всех арестантов, в первую очередь журналистов, — подчеркивается в заявлении гостелерадио.

| 2019-03-17T01:57:00+00:00 17 марта 2019, 07:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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