СМИ: школьникам и студентам в Таиланде запретили обниматься и целоваться

Кабинет министров Таиланда утвердил новую редакцию «Правил поведения учащихся», представленную на рассмотрение правительства министерством образования страны, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation.

Нововведением в «Правилах» стали запреты на проведение собраний, потенциально ведущих к нарушениям общественного порядка и спокойствия граждан, а также на «неуместные проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке», сообщает издание.

Если запрет на собрания, которые могут привести к нарушению общественного порядка, направлен, прежде всего, против нередких в Бангкоке и других крупных городах страны массовых драк учащихся «соперничающих» профессионально-технических училищ, часто с применением холодного и огнестрельного оружия, то запрет на «неуместные проявления привязанности» означает запрет поцелуев и объятий, причем не только в общественных местах, но и «в приватной обстановке», пишет газета.

Традиционная общественная мораль в Таиланде запрещает публичные проявления привязанности и нежности: даже супружеские пары на публике редко позволяют себе прикасаться друг к другу: с точки зрения традиции, максимум, что влюбленные могут себе позволить на людях – это держаться за руки.

Новые «Правила», касающиеся учащихся средних школ и высших учебных заведений, вступят в силу сразу после публикации в Royal Government Gazette, специальном издании, в котором публикуются все новые указы, законы и регуляции, вступающие в действие в Таиланде.

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