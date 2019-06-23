СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом

В субботу авиакомпания Etihad, принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам, заявила о временном прекращении полетов над частью воздушного пространства Ирана вслед за запретом властей США американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Ранее управление гражданской авиации ОАЭ призвало все авиакомпании предпринять меры и избегать маршруты в зонах, представляющих вероятную опасность для гражданских самолетов, пишет ria.ru.