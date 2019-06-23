СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом

Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines (Saudia) изменила маршруты своих рейсов таким образом, чтобы ее самолеты не находились в воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом, где военные Ирана ранее сбили американский беспилотник, сообщает телеканал Al Arabiya.
В субботу авиакомпания Etihad, принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам, заявила о временном прекращении полетов над частью воздушного пространства Ирана вслед за запретом властей США американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Ранее управление гражданской авиации ОАЭ призвало все авиакомпании предпринять меры и избегать маршруты в зонах, представляющих вероятную опасность для гражданских самолетов, пишет ria.ru.
Газета Times of India сообщила со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA), что индийским авиакомпаниям также рекомендовали избегать полетов над частью территорий Персидского и Оманского заливов в зоне Ирана.