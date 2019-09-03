СМИ: Samsung работает над новым сгибающимся смартфоном

Корейская компания Samsung разрабатывает смартфон, который будет сгибаться в компактную форму квадрата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Представить новое устройство Samsung собирается в начале 2020 года.

Смартфон будет обладать 6,7-дюймовым дисплеем и будет складываться вовнутрь, как телефон-раскладушка. Гаджет будет более удобным и тонким, чем Galaxy Fold. Запуск нового устройства будет зависеть от того, насколько хорошо Fold будет работать после выхода на рынок.

В разработке дизайна нового устройства принимает участие американский дизайнер Том Браун, в том числе для придания устройству «модного» вида. Смартфон будет рассчитан на более широкую аудиторию, в том числе ту, которая больше интересуется формой устройства, статусом и предметами роскоши. У нового гаджета в верхней части экрана будет камера для селфи, как в смартфоне Samsung Galaxy Note 10, а также две камеры на задней части устройства, передает kommersant.ru.

Ранее Samsung столкнулась с проблемами с выпуском гнущегося смартфона Galaxy Fold на рынок, когда отправленные журналистам для рецензий версии смартфона начали быстро ломаться. Это побудило компанию перенести релиз проекта. Пример Samsung заставил отложить запуск гнущегося смартфона и Huawei.