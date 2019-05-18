СМИ: самолет SSJ 100 «Аэрофлота» прервал взлет из-за неполадок гидросистемы

Самолет «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Лайнер должен был выполнять рейс Ульяновск — Москва.

«Рейс SU1389 SSJ 100. Прерванный взлет на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы. Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом»,— рассказал собеседник агентства.

Вылеты SSJ 100 стали все чаще откладывать и отменять после катастрофы самолета этой модели в Шереметьево 5 мая. За неделю после трагедии «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на SSJ 100. Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) информацию о сертификации лайнеров.

Напомним, самолет SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Как сообщил источник “Ъ”, близкий к расследованию, к катастрофе могли привести действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна.