СМИ: Россия намеревалась ударить по резиденции Эрдогана истребителями-бомбардировщиками

Информационное издание «Nordic Monitor» опубликовало некий документ, подписанный управлением Национальной разведывательной организации Турции, в котором сообщается о том, что Россия совместно с Сирией готовили нанесение ракетно-бомбового удара по резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

«Разговор между сирийским бригадным генералом, идентифицированным только как Аднан, и другим человеком был записан 3 декабря 2015 года. Они говорили о предстоящей 30 декабря 2015 года встрече между российским генералом, которого звали Сергей, и другим неустановленным офицером из сирийских правительственных сил. Встреча должна была состояться на находящейся под управлением России авиабазе «Хмеймим» к юго-востоку от города Латакия, и российский генерал должен был прибыть из сирийского региона Кессаб, расположенного в северо-западной сирийской провинции Латакия.

Темой обсуждения должна была стать загрузка российских военных самолетов Су-22 и Су-34 более тяжелой полезной нагрузкой, и российский генерал должен был проинформировать сирийскую сторону о целях, по которым он будет использоваться, согласно данным разведки. Национальной разведывательной организацией Турции было установлено, что переговоры между сирийскими правительственными силами связано с первой разведкой и включено в ту же заметку. Во втором сообщении речь шла о следующем разговоре: «Мы загрузим в этот… боеприпасы, который будет отправлен. Также будут добавлены бочковые бомбы, и все пойдут на дворец Эрдогана»», — утверждает издание «Nordic Monitor».