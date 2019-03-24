СМИ: российские военные высадились в Венесуэле

Два самолета из России прибыли в столицу Венесуэлы Каракас, на них в страну прибыли порядка сотни российских военных. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает венесуэльский интернет-портал Noticiera Digital.

По данным издания, военно-транспортный Ан-124 и пассажирский Ил-62 прилетели в Каракас из Москвы через Сирию. На двух бортах в Венесуэлу прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил России Василием Тонкошкуровыми.

Отмечается, что российские военные также доставили в латиноамериканскую страну 35 тонн груза для российской делегации. При этом издание не уточнило, какой именно за груз прибыл в Венесуэлу.

| 2019-03-24T21:20:12+00:00 25 марта 2019, 05:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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