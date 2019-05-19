СМИ рассказали о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

Всем бывшим президентам Украины, за исключением Виктора Януковича, направлены приглашения на инаугурацию избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 19 мая, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющейся информации, соперник Зеленского на прошедших выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко — также приглашен на церемонию.

Информация пока не подтверждена официально.

Инаугурация Зеленского назначена на понедельник, 20 мая, на 10:00 утра. Избранный глава государства ранее напомнил, что его команда настаивала на проведении мероприятия 19 мая, в выходной день. Таким образом жители Киева смогли бы избежать «проблем и пробок». Однако дата была назначена после голосования Верховной рады.

«Извините, пожалуйста, извините все, простите Верховную раду. Рада создала неудобства нам — мы, обещаю, сделаем им», — сказал Зеленский.

На церемонии ожидаются главы пяти государств— Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Кроме того, на Украину приедут вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также вице-премьеры Белоруссии, Словакии, Болгарии и Румынии Американскую делегацию возглавил министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко.